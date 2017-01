. Substituto de Teori na relatoria da Lava Jato será indicado por Michel Temer

17:45 · 19.01.2017 / atualizado às 18:17

De acordo com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso de aposentadoria, morte ou renúncia do relator de alguma ação, o processo de substituição se dará por indicação da presidência da República.

Dessa forma, com a morte do ministro Teori Zavascki, ocorrida nesta quinta-feira (19) em acidente aéreo no Rio de Janeiro, caberá ao presidente Michel Temer indicar o seu substituto na Corte e na relatoria da Operação Lava Jato.

O processo, então, será homologado após sabatina do novo nomeado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e nova votação no plenário da Casa.

