STF retoma julgamento sobre restrição do foro privilegiado; assista

14:22 · 02.05.2018 / atualizado às 16:57

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta quarta-feira (2) o julgamento sobre a restrição do foro privilegiado para deputados federais e senadores, com a oposição de duas visões em torno do tema e o receio de integrantes da Corte de que um novo pedido de vista (mais tempo para análise) interrompa novamente o debate.

Luís Roberto Barroso, de que o foro deve ser limitado aos crimes praticados no exercício do mandato e em função do cargo. Já Alexandre de Moraes concordou com a restrição, mas em menor extensão. Para Moraes, a prerrogativa deveria valer para crimes cometidos a partir da diplomação dos parlamentares, independentemente de terem relação ou não com o cargo.



> Pesquisa indica que 78% dos brasileiros defendem o fim do foro privilegiado Antes de a sessão ser retomada, sete ministros já haviam concordado com a tese de

O julgamento do foro foi retomado com o voto do ministro Dias Toffoli, que pediu vista em novembro do ano passado. No momento, a sessão foi suspensa para intervalo de 30 minutos.

