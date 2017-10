STF rejeita denúncia contra Renan Calheiros por corrupção e lavagem de dinheiro

18:24 · 10.10.2017 por Folhapress

A segunda turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, nesta terça-feira (10), uma denúncia oferecida pela PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o senador Renan Calheiros (PMDB-AL). Ele foi denunciado em dezembro de 2016 pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A turma é composta por cinco magistrados: Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, além de Fachin. Mais antigo do tribunal, Celso de Mello não compareceu à sessão. Todos votaram pela rejeição da denúncia.

Em troca, Calheiros e o deputado Aníbal Gomes (PMDB-CE) ofereceram apoio político para manutenção de Paulo Roberto Costa no cargo de diretor de Abastecimento da Petrobras.

O entendimento de Fachin é que a acusação foi apresentada apenas com base em depoimentos prestados em delação premiada. "Para concluir, a narrativa que pretende estabelecer a correlação entre a doação eleitoral supostamente negociada em favor do codenunciado [Renan] e os depósitos realizados pela Serveng na conta do diretório nacional, portanto, essa narrativa, no exame em que fiz, neste inquérito, não encontra suporte indiciário seguro para o recebimento desta persecutio criminis", afirmou Fachin.