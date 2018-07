Solto, Lula deve levar PT ao 2º turno mesmo não candidato, diz analista

14:23 · 08.07.2018 por Estadão Conteudo

Foto arquivo. ( Foto: LUCIO TAVORA / AFP )

O analista político da XP Investimentos, Richard Back, diz que o habeas corpus obtido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode não reverter sua condição de inelegibilidade, mas aumenta as chances de o PT chegar ao segundo turno das eleições de outubro com um candidato alternativo.

"Viajando, gravando vídeos e participando de outros atos de campanha, Lula deve garantir pelo menos 20% dos votos e levar o candidato do PT ao segundo turno. Isso muda o cenário e traz uma competitividade muito maior ao PT", comenta Back, ponderando que é preciso aguardar se a ordem para soltar Lula será mesmo executada.

Se Lula for realmente impedido de concorrer à sucessão presidencial pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o especialista da XP vê o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como o mais cotado a ser candidato do PT ao Palácio do Planalto. "O Lula tem uma capacidade acima da média para se comunicar com a população. Com essa capacidade de comunicação, tem tudo para transferir votos suficientes para colocar o PT no segundo turno".