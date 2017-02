Senadores do PT decidem compor com Eunício e indicam Pimentel para 1ª secretaria

10:53 · 01.02.2017 / atualizado às 14:28

A maioria dos senadores do PT decidiu compor com o candidato do PMDB à presidência da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), para garantir espaço na Mesa Diretora. A decisão foi tomada em reunião do partido na noite da última terça-feira (31). Os petistas vão indicar José Pimentel (PT-CE) para a primeira secretaria, que funciona como uma espécie de prefeitura da instituição, responsável por assuntos administrativos e financeiros.

O senador cearense José Pimentel (PT) vai votar em Eunício Oliveira para a presidência do Senado Federal. Em contato com a reportagem do Diário do Nordeste, o senador cearense confirmou seu posicionamento em respeito à proporcionalidade, ou seja, o partido com maior número de senadores indica o presidente, no caso o partido é o PMDB, com 21 membros. Segundo ele, na bancada petista, cujos membros estão liberados para votarem como quiser, haverá sete votos favoráveis a Eunício e apenas três contrários: casos de Gleisi Hoffmann, Fatima Bezerra e Lindbergh Faria. Rompimento Adversários políticos após o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Pimentel e Eunício foram eleitos para o primeiro mandato no Senado nas eleições de 2010. Na época, os dois, com PT e PMDB, compunham a mesma chapa que tinha ainda Cid Gomes como candidato à reeleição e a própria Dilma como candidata à Presidência da República. Um dos fatos mais marcantes da campanha foi uma inserção publicitária na televisão em que o ex-presidente Lula, ao lado dos dois, disse: "quem vota num, vota no outro... E não precisa votar em mais ninguém...". Eles acabaram vitoriosos naquela eleição. No Ceará, PT e PMDB romperam ainda na eleição de 2014, no embate entre Camilo Santana e o próprio Eunício. Os parlamentares costumam argumentar que a composição dos cargos diretivos das casas legislativa obedecem a uma dinâmica do parlamento e não o alinhamento político entre os partidos.



Os parlamentares que defendem a candidatura de Eunício, assim como José Pimentel, se baseiam na tese de proporcionalidade do Senado. Tradicionalmente, a legenda que possui a maior bancada na Casa fica com a presidência. O PMDB é o partido com o maior número de senadores (21). O PSDB cresceu no último ano e se tornou a segunda maior legenda (11), enquanto o PT perdeu espaço e se tornou a terceira maior bancada (10).

Na Mesa Diretora, em teoria, quanto maior for a bancada de um partido, mais importantes serão os cargos à sua disposição. Os senadores da Mesa têm a atribuição de convocar e conduzir as sessões plenárias, cuidar de eleições internas, votações secretas, correspondências e identificação de senadores, bem como questões administrativas. O mandato da Mesa é de dois anos.

Considerando a composição partidária mais recente do Senado, a escolha dos cargos seria exercida na seguinte ordem: PMDB (presidência, 2ª vice-presidência e 1ª suplência); PSDB (1ª vice-presidência e 4ª secretaria); PT (1ª secretaria); PP (2ª secretaria); PSB (3ª secretaria); PR (2ª suplência); PSD (2ª suplência); e DEM (2ª suplência). Apesar disso, também é possível que parlamentares lancem candidaturas avulsas para as vagas.

