Senado vota decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro; assista ao vivo

20:47 · 20.02.2018 / atualizado às 20:53

Senadores votam decreto de intervenção no Rio de Janeiro ( Foto: Jonas Pereira/Agência Senado )

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, abriu, na noite desta terça-feira (20), a sessão extraordinária para votar o decreto de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. A medida foi aprovada, nesta madrugada, pela Câmara dos Deputados com 340 votos favoráveis, 72 votos contrários e 1 abstenção. O texto seguiu para o Senado Federal na forma do Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 886/18.

Assista a sessão ao vivo:

Interventor

O decreto assinado pelo presidente Michel Temer estabelece intervenção federal até o dia 31 de dezembro de 2018 com o objetivo de acabar com o grave comprometimento da ordem pública do estado do Rio de Janeiro. Para comandar a operação, foi designado como interventor o general Walter Souza Braga Netto.

O interventor será subordinado ao presidente da República e não estará sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção, podendo requisitar os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do estado necessários ao objetivo.

O general comandará todas as polícias do estado (civil, militar e Corpo de Bombeiros) e poderá requisitar ainda os bens, serviços e servidores dos órgãos estaduais, como a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Administração Penitenciária para emprego nas ações determinadas pelo interventor.

As demais atribuições do estado continuam sob o poder do governador Luiz Fernando Pezão. Segundo o decreto, a intervenção tem o objetivo de acabar com o “grave comprometimento da ordem pública no estado”.