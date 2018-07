Senado autoriza empréstimo de até US$ 70 milhões para o Ceará junto ao BID

20:24 · 10.07.2018 / atualizado às 20:30 por Agência Senado

As matérias seguem para promulgação ( Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado )

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (10), em votações simbólicas, três projetos de resolução que tratam da contratação de empréstimos externos pelo estado do Ceará e pelas cidades de Joinville (SC) e Teresina (PI). As matérias seguem para promulgação.

A verba para o governo cearense (PRS 36/2018) destina-se ao financiamento parcial do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará - Profisco II. O valor é de até US$ 70 milhões, a serem contratados junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A Secretaria de Fazenda do Estado alega que a operação vai contribuir para o fortalecimento da governança, para a melhora da administração tributária e o aprimoramento da qualidade do gasto público estadual.

A capital do Piauí, por sua vez, pleiteia crédito de US$ 45,98 milhões (PRS 35/2018) para o financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado - Teresina Sustentável. A operação deverá ser firmada junto à Corporação Andina de Fomento (CAF).

O Teresina Sustentável engloba ações em quatro eixos: mobilidade urbana; requalificação urbana e ambiental; modernização institucional e gestão.

Já a operação de crédito para Joinville (PRS 37/2018) será entre o município catarinense e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA). São US$ 40 milhões para o financiamento parcial do Programa Linha Verde Eixo Ecológico Leste de Joinville.