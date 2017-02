Sem 'convite', Temer não vai à abertura do ano do Judiciário

11:14 · 01.02.2017 por Estadão Conteúdo

O presidente Michel Temer havia manifestado a interlocutores o desejo de participar da abertura dos trabalhos do ano do judiciário, que acontece na tarde desta quarta-feira(1). Mas segundo auxiliares, como não houve "convite" por parte do Supremo Tribunal Federal (STF) e a cerimônia será restrita a membros da Corte, Temer não participará. "Ninguém vai à casa dos outros sem ser convidado", afirmou um auxiliar.

Ao dizer a interlocutores que pretendia ir à abertura dos trabalhos no Judiciário, o presidente pretendia demonstrar "a harmonia entre os Poderes", que prega publicamente repetidas vezes. Apesar disso, a presidente do STF, Cármen Lucia, decidiu realizar apenas uma solenidade restrita que contará com homenagens ao ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo no último dia 19.

Nesta quarta deve ser definido, por sorteio, quem deve ser o novo relator dos processos da Lava Jato, no lugar de Teori. Após a definição é que o presidente Temer fará a indicação do novo ministro.

Congresso

Na quinta-feira(2), entretanto, o presidente deve comparecer ao Congresso para a sessão de abertura dos trabalhos no Legislativo. A intenção de Temer "ao prestigiar" os parlamentares é garantir a aprovação de medidas importantes para o governo, como a Reforma da Previdência, que o Executivo pretende implementar ainda no primeiro semestre do ano.