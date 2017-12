Segóvia promete a Moro aumentar força-tarefa da Lava Jato

17:57 · 21.12.2017 / atualizado às 18:34 por Folhapress

O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segóvia, e o juiz federal Sergio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância, encontraram-se no fim da manhã desta quinta-feira (21) em Curitiba. De acordo com a PF, o encontro foi uma "visita de cortesia", na qual Segóvia apresentou um relato sobre as providências que serão adotadas para reforçar a equipe da corporação que atua na Lava Jato. As informações são da Agência Brasil.

Diversos integrantes da equipe de policiais que cuidarão da Lava Jato acompanharam Segóvia na visita a Moro. Segóvia fez um relato ao juiz das providências que serão tomadas pela PF para aumentar também a força-tarefa, que está tocando os cerca de 270 inquéritos do Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo pessoas com foro privilegiado.

Na conversa com Moro, Segóvia disse que sua administração terá foco também no combate às fake news, informações falsas divulgadas por meio das redes sociais, que têm, inclusive, influenciado no resultado de eleições, como as norte-americanas, e de plebiscitos como o ocorrido no Reino Unido, que optou por deixar o bloco da União Europeia.

De acordo com a PF, a força-tarefa que atuará no combate às fake news iniciará os trabalhos em 2 de janeiro de 2018. Após se encontrar com o juiz, Segóvia foi à unidade da PF no Paraná para participar da cerimônia de posse do novo superintendente local, delegado Maurício Leite Valeixo.