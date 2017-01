RN anuncia medidas para Alcaçuz, mas não dá prazo para retomar presídio

22:00 · 23.01.2017 / atualizado às 22:17 por Folhapress

O governo do Rio Grande do Norte anunciou nesta segunda-feira (23) medidas para tentar retomar a autoridade em Alcaçuz, que está há dez dias sob controle de detentos rebelados.

Uma rebelião que começou no último dia 14 deixou pelo menos 26 detentos mortos. Desde então, já houve uma série de tumultos, uma vez que os detentos circulam livremente nos pavilhões.

O Estado anunciou nesta segunda a chegada de 70 agentes penitenciários federais, a recuperação de pavilhões do presídio e a construção de uma cerca elétrica ao redor da unidade prisional, além de melhorias na iluminação e implantação de câmeras de segurança.

O secretário estadual de segurança, Caio César Bezerra, admitiu que, do lado de dentro, Alcaçuz continua sob domínio dos detentos, e que a vigilância do Estado se mantém no entorno do presídio. "Estamos tomando todas as ações no sentido de, o mais breve possível, conseguirmos controlar a penitenciária", disse Bezerra, sem dar prazo para quando isso acontecerá.

O governo diz que recolheu "muitas armas" nesta semana, mas afirma que os detentos continuam produzindo artefatos com os pedaços de ferro e madeira que são retirados da estrutura do próprio presídio.

Ao ser questionado sobre os motivos da demora para conseguir retomar o presídio, o secretário disse que que "tudo está sendo feito para garantir vidas". "A polícia dará total apoio para garantir que estas obras possam ser realizadas e o presídio retomado", afirmou.

Três túneis foram encontrados

Policiais da Força Nacional encontraram três túneis ao redor da penitenciária entre este domingo (22) e a manhã desta segunda.

Um dos túneis estava camuflado com galhos de árvores, enquanto outro só foi descoberto após a forte chuva que caiu na região no domingo levar parte da areia. A polícia não sabe se as escavações foram utilizadas para fuga durante as rebeliões. Todos os túneis, de acordo com a secretaria, já foram fechados pelos próprios agentes de segurança.

A penitenciária registrou uma nova tentativa de fuga na madrugada desta segunda (23). Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado, alguns detentos tentaram escapar pelo telhado de um dos alojamentos. Um agente penitenciário percebeu a movimentação e disparou em direção presos.

Os presos recuaram e voltaram para dentro do presídio. Um dos detentos foi atingido no braço. Ele foi socorrido e levado para o hospital Walfredo Gurgel, onde passa bem.