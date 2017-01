RN abre inquérito contra 17 suspeitos de envolvimento na rebelião de Alcaçuz

17:33 · 22.01.2017 por Estadão Conteúdo

No topo, tropas militares patrulhando as ruas de Natal (RN); acima, a polícia constrói uma barreira com contêineres para separar seções do Centro Penitenciário de Alcacuz que mantêm gangues rivais em um esforço para recuperar o controle da prisão perto da Capital ( Fotos: ANDRESSA ANHOLETE / AFP )

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte (Sesed) abriu inquérito contra 17 suspeitos de envolvimento na rebelião da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, nas proximidades de Natal, iniciada no sábado passado, 14. Dentre eles, estão cinco homens apontados pela polícia como líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), que estavam dentro do presídio durante a execução de membros da facção Sindicato do Crime.