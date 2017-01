Repórter da Globo News é agredida e derrubada durante transmissão ao vivo; veja

07:44 · 17.01.2017

Uma mulher se colocou entre a jornalista e a câmera e a empurrou com violência, levando-a a cair no chão ( Foto: Reprodução / Globo News )

Uma repórter do canal de notícias Globo News foi agredida na madrugada desta terça-feira (17) durante uma transmissão ao vivo para o telejornal Edição da Meia-Noite. Larissa Carvalho estava na frente de um presídio na cidade de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde havia um princípio de tumulto. Enquanto falava, uma mulher se colocou entre ela e a câmera e a empurrou com violência, levando a jornalista a cair no chão.

Antes da agressão, ela já havia sido impedida de falar devido à gritaria de parentes de detentos. Após a queda, é possível ver seguranças contendo a mulher. Em seguida, a transmissão foi cortada. O âncora do jornal não escondeu a preocupação com a colega e resumiu: “a situação é obviamente tensa, como a gente viu”.

Eita, acabaram de agredir a repórter ao vivo na GloboNews... pic.twitter.com/3dzt1LbV2Z — FLA-adidas® (@bocafla12) 17 de janeiro de 2017

Larissa voltou ao ar minutos depois dizendo que estava "tudo bem". O ataque, segundo ela, partiu de familiares de presos que não concordavam com a informação de que não havia feridos e em mais este episódio da crise penitenciária no País.