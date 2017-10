Relator recomenda rejeição de denúncia contra Temer

17:29 · 10.10.2017 / atualizado às 17:57

O deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) leu, na tarde desta terça-feira (10), o relatório sobre a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral) por organização criminosa. Temer também é acusado de obstrução de justiça. Em seu parecer, Andrada recomendou o arquivamento da denúncia.

Para ele, não se pode considerar crime as atribuições do presidente da República, como a nomeação de seus ministros. "Tal procedimento trata de uma competência condicional do atual presidente ou de qualquer outro que ocupe essa posição, ele pode nomear seus auxiliares de governo, isso faz parte do sistema presidencialista".

Ele destacou, ainda, que somente os fatos após maio de 2016, quando Temer assumiu a presidência, podem ser objetos de análise penal contra o presidente.

Andrada afirmou também que a "tentativa de envolver ministros de Estado e o presidente da República em um somatório de acusações não encontra respaldos nas várias páginas da denúncia nem tampouco na legislação aplicável a partir do texto constitucional".

Quanto às gravações entregues pelo empresário Joesley Batista, o relator diz que não se pode levar em conta as posições do Ministério Público (MP) sobre a gravação, pois se trata de uma prova ilícita.

Para o deputado, Temer e os ministros ficaram "enfraquecidos" em suas atuações com a denúncia. Ele criticou, ainda, as ações da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público que colocaram os acusados em uma situação de "envergonhamento público". Ele acrescentou que o MP deve saber que é antes de tudo fiscal da lei e da execução.

Em seu relatório, Andrada disse que a denúncia também atinge de maneira indireta e subliminar diversos políticos, inclusive os ex-presidentes Lula e Dilma. "A denúncia apresenta uma ampla acusação à vida pública brasileira" e atinge momentos históricos anteriores ao do governo Temer.

Durante a leitura, Andrada fez um histórico sobre a situação jurídica e política brasileira nas últimas décadas e o papel do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que o Poder Legislativo perdeu sua eficiência institucional, submetendo-se a pressões judiciais.

Denúncia

Na denúncia, elaborada por ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, Temer é citado como líder da suposta organização criminosa do "quadrilhão do PMDB". Segundo Janot, o presidente, Cunha, Henrique Alves, Geddel, Rocha Loures, Padilha e Moreira Franco formaram um núcleo político para cometer crimes contra empresas e órgãos públicos.

De acordo com a denúncia, os integrantes do suposto esquema receberam valores de propina que, somados, superam R$ 587,1 milhões, arrecadados de empresas e órgãos públicos, entre os quais estão a Petrobras, Furnas, Caixa Econômica Federal, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Agricultura, Secretaria de Aviação Civil e Câmara dos Deputados.

Rodrigo Janot afirmou na denúncia que “diversos elementos de prova” apontam que Michel Temer tinha o “papel central” na suposta organização criminosa. O chefe da PGR relata que, “ao entrar na base do governo Lula, mapeou, de pronto, as oportunidades na Petrobras.