Relator pede cassação de chapa Dilma-Temer e justifica decisão baseada em 6 irregularidades

Documentos relativos ao processo que apura irregularidades na campanha eleitoral para presidente de 2014. ( TSE )

Após o relator e ministro Herman Benjamin votar "pela cassação da chapa eleita em 2014", no início da tarde desta sexta (9), a sessão decisiva do julgamento da chapa Dilma-Temer foi retomada por volta de 15h30 desta sexta-feira (9). Até o momento, o placar empatado em 3 a 3, já que os ministros Napoleão Nunes Maia, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira já votaram pela absolvição, enquanto Luiz Fux e Rosa Weber declararam voto a favor da cassação. O voto de desempate será do presidente do TSE, Gilmar Mendes.

Acompanhe o julgamento ao vivo:

Veja como votaram os ministros do TSE até o momento:

Herman Benjamin (relator): favorável à cassação - "Entendo completamente provado o abuso de poder econômico por força da conta corrente permanente –que chamei de conta-propina— mantida pela Odebrecht a favor do governo, do partido do governo, cujos valores repercutiram diretamente na campanha eleitoral da coligação Com a Força do Povo em 2014".

Napoleão Nunes Maia: contra à cassação - "Tudo que foi trazido como prova, mesmo se dando a infratores confessos a aura de falarem a verdade, mesmo assim todas essas provas mostram a ocorrência de crimes que já estão sendo processados na Vara competente, na mão de um juiz rigoroso (Sérgio Moro), à qual nada escapa. Uma coisa é punir as pessoas. Outra é a questão eleitoral".

Admar Gonzaga: contra à cassação - "Não há prova robusta e inconteste de que os recursos enviados da Petrobras foram usados na campanha de 2014 dos representados. Vários delatores disseram, inclusive, que não sabiam dizer se isso (propina) teria ocorrido na campanha de 2014. E nem sabiam se o dinheiro teria ido parar no caixa 1 das campanhas".

Tarcísio Vieira: contra à cassação - "Os depoimentos não podem dar certeza de que o dinheiro da propina foi usado na campanha presidencial de 2014. Os fatos relatados pelos ex-dirigentes da Petrobras são difusos e relativos a antes de 2014. Eles nada dizem".

Luiz Fux: favorável à cassação - "Julgando com esse quadro sem retoques de ilegalidades e infrações, vou ter coragem de usar o instrumento processual para não encarar a realidade? A resposta é não. Atos novos vieram a lume e nesta campanha houve cooptação do poder político pelo poder econômico. Houve financiamento ilegal de campanha. Não vamos levam em conta esses fatos"?

Rosa Weber: favorável à cassação - "É evidente que houve abuso de poder econômico, tendo em vista o recebimento de doações oficiais de empreiteiras contratadas pela Petrobras, como parte do pagamento de propina. Para efeitos eleitorais, é impossível a existência harmônica de pagamento de propina a partido e sua posterior utilização por candidatos. É insustentável".

Sessão matinal

A sessão desta manhã foi encerrada às 13h30, logo após o relator revelar seu voto pela cassação da chapa vencedora das eleições presidenciais de 2014. "Mesmo que não tivéssemos nenhum ilícito ou infração isoladamente muito grave, que nao é o caso desse autos, a multiplicidade de ilicítos menores, por esta tese do conjunto da obra, justifica a cassação de mandato. A verdade é que sua consideração em conjunto torna incontestável a ocorrência de tais vícios", frisou.

Desde a última quinta, o relator cita provas e argumentos que configuram abuso de poder econômico na campanha presidencial de 2014 com a disponibilização, pela Odebrecht, de recursos acumulados desde 2009 numa “conta poupança”, a pedido dos ex-ministros da Fazenda Antonio Palocci e Guido Mantega. "Era uma confusão absoluta entre caixa um e caixa dois. Era um abraço de siameses”, ponderou.

Abuso e propinas oriundas da Odebrecht

Herman Benjamin mostrou vários e-mails apreendidos com os executivos da Odebrecht com ordens para pagamentos de parcelas de recursos para a campanha presidencial.

“Não há como investigar financiamento ilícito de campanha no Brasil sem se investigar a Odebrecht, mesmo que a Odebrecht não tivesse sido citada expressamente, ainda assim nós não teríamos como esquecer a matriarca da manada de elefantes. Isso se não estivesse mencionada, mas está”, afirmou.

Relator aponta 6 ilícitos que justificariam a cassação da chapa

Abastecimento dos partidos com recursos do esquema de corrupção na Petrobras;

Marqueteiros receberam pagamentos em conta fora do país;

Origem em propina de contratos de sondas da Petrobras com a Sete Brasil.

Propinas de contratos com a Sete Brasil também teriam abastecido o PT;

O contrato de navios­sonda com a Sete Brasil teria vigência até 2020. "Isso é um projeto de propina­gordura de longuíssimo prazo", disse Benjamin.

Conta corrente permanente para uso do PT;

Testemunhas e documentos do processo deixaram "plenamente comprovado" que a Odebrecht mantinha uma espécie de conta corrente permanente para uso do PT, batizada como "conta­propina" por Benjamin.

Compra de apoio de partidos à coligação Dilma-­Temer;

"O valor pago a cada partido atingiu R$ 7 milhões, totalizando R$ 21 milhões", disse Benjamin.

Pagamento por meio de caixa dois pela Odebrecht para João Santana;



FRASES DE HERMAN BENJAMIN

Ministro e relator do processo no TSE

"Marcelo Odebrecht não herdou só uma empresa, herdou uma cultura de propina"



"Era um verdadeiro casamento de indústria e comércio. Um tinha a habilidade extraordinária para a criação, um verdadeiro artista naquilo que fazia licitamento. E o outro, a sua esposa, cuidando das finanças e administrando esses aspectos que não interessavam tanto a ele"



"Entendo completamente provado o abuso de poder econômico por força da conta corrente permanente –que chamei de conta-propina— mantida pela Odebrecht a favor do governo, do partido do governo, cujos valores repercutiram diretamente na campanha eleitoral da coligação Com a Força do Povo em 2014"



"Recursos ilícitos, juntados a recursos lícitos, retiram a pureza dos recursos lícitos. E o acréscimo de recursos lícitos a recursos ilícitos é incapaz de purificar a ilegalidade desses recursos”



"Houve candidatos profundamente afetados pelo abuso de poder político e econômico aqui apurados"

Próximos passos

Após a conclusão do parecer do relator da ação que apura o julgamento da chapa presidencial com Dilma Rousseff e Michel Temer, será seguido posicionamento dos demais ministros da Corte, numa decisão que pode resultar na cassação do presidente Michel Temer. Após o relator, os demais ministros devem votar somente na sessão à tarde na seguinte ordem.

Herman Benjamin (relator) Napoleão Nunes Maia Filho Admar Gonzaga Tarcísio Vieira Luiz Fux Rosa Weber Gilmar Mendes

A maioria dos ministros já sinalizou que vai votar pela absolvição do presidente. O julgamento deve se encerrar ainda hoje, com expectativa de um placar de 4 a 3 para livrar o presidente da condenação.