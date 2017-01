Quina acumula e prêmio pode chegar a R$ 1,2 milhão

21:30 · 02.01.2017 por Folhapress

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4274 da Quina, sorteadas nesta segunda-feira (2) em São Paulo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 1,2 milhão. A quadra teve 31 acertadores, que ganharão o prêmio individual de R$ 9.562,66. No terno, houve 2.319 ganhadores, que receberão cada um R$ 192,22. Outros 66.807 receberão R$ 3,66 por terem acertado duas dezenas. Os números sorteados foram: 31, 39, 70, 71 e 76.

Lotofácil

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 1456 da Lotofácil. Os números sorteados foram: 01, 02, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24 e 25. Confira o rateio:

15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 874.324,31

14 acertos - 338 apostas ganhadoras, R$ 1.591,85

13 acertos - 10.449 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 124.986 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 732.159 apostas ganhadoras, R$ 4,00