Quina acumula e pode pagar R$ 1,3 milhão no próximo sorteio

22:10 · 14.12.2017 por Folhapress

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 4556 da Quina, sorteadas nesta quinta-feira (14), em Bragança Paulista (SP). Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio pode chegar a R$ 1,3 milhão no próximo sorteio. Os números sorteados foram: 01, 04, 35, 36 e 68. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 56 apostas ganhadoras, R$ 6.006,26

Terno - 3 números acertados - 4.481 apostas ganhadoras, R$ 112,87

Duque - 2 números acertados - 115.144 apostas ganhadoras, R$ 2,41

Timemania

O concurso 1119 da Timemania também acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1,4 milhão. O "time do coração" foi o XV de Piracicaba/SP. As dezenas sorteadas foram: 10, 19, 36, 37, 38, 52 e 77. Veja o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 3 apostas ganhadoras, R$ 30.485,17

5 números acertados - 157 apostas ganhadoras, R$ 832,17

4 números acertados - 3.113 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 31.786 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - XV de Piracicaba/SP - 4.187 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Dupla

O concurso 1730 da Dupla Sena também acumulou. Confira os números sorteados e o rateio de cada um dos dois sorteios:

1º sorteio - 04, 13, 29, 36, 42 e 48

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 37 apostas ganhadoras, R$ 1.402,57

Quadra - 4 números acertados - 1.154 apostas ganhadoras, R$ 51,39

Terno - 3 números acertados - 15.858 apostas ganhadoras, R$ 1,86

2º sorteio - 03, 16, 20, 30, 42 e 46

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 11 apostas ganhadoras, R$ 4.245,97

Quadra - 4 números acertados - 588 apostas ganhadoras, R$ 100,86

Terno - 3 números acertados - 12.114 apostas ganhadoras, R$ 2,44