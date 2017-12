PT escala Haddad para coordenar programa de Lula

20:16 · 18.12.2017 / atualizado às 20:21 por Folhapress

Haddad é um plano B do PT para o Planalto em 2018 caso Lula seja impedido pela Justiça de se candidatar - Foto: Ricardo Stuckert

Fernando Haddad assumirá a coordenação do programa de governo para a O ex-prefeito de São Pauloassumirá a coordenação do programa de governo para a eventual campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto, em 2018. Eles se reuniram nesta segunda-feira (18).

O economista Márcio Pochmann e o ex-deputado Renato Simões também foram escalados para a tarefa. A decisão foi tomada pelo PT sob o impacto do agendamento, para o dia 24 de janeiro, do julgamento de recurso protocolado por Lula junto ao TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª região) no caso do tríplex do Guarujá.

O anúncio de Haddad é uma tentativa de reforçar a ideia de que a candidatura de Lula será mantida qualquer que seja o resultado do julgamento.

No sábado (16), o partido aprovou resolução em que afirma estar "absolutamente convencido" de que Lula é o "plano A do povo brasileiro" e único nome com "condições de ganhar a eleição" e diz que trabalhará para evitar a fratura no campo de centro-esquerda.

Haddad é um plano B do PT para o Planalto em 2018 caso Lula seja impedido pela Justiça de se candidatar. Além dele, figura na lista de apostas o ex-governador da Bahia Jaques Wagner.

Em recente reunião com artistas e intelectuais no Rio, Haddad disse esperar que o ex-presidente dê um "passinho para a esquerda nas próximas eleições". Lula respondeu, na ocasião: "Se for necessário eu ser de esquerda, sou mais que muita gente. Mas não sou burro. Não sou 'principista'", afirmou Lula, dizendo ainda que "política não se aprende na universidade".