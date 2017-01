Promotor diz que vai rezar para que réu se una a 'Lúcifer'

09:34 · 03.01.2017 por Estadão Conteudo

Em manifestação à Justiça de Alagoas sobre uma audiência de instrução e julgamento que acabou não ocorrendo, pela ausência do réu - o 'Galego da Taquarana' -, o promotor de Justiça José Alves de Oliveira Neto, de Arapiraca, a 120 quilômetros de Maceió, disse que vai rezar para que ele se junte a seu 'mentor Lúcifer'.

A manifestação do promotor do Ministério Público de Alagoas, em dezessete linhas, é datada de 16 de maio de 2016, agora tornada pública. Oliveira Neto demonstra inconformismo com o fato de 'Galego da Taquarana' não ter comparecido à audiência.

"O réu, um dos criminosos mais perigosos do nordeste, exímio na arte de praticar crimes, envolvido em crimes a banco, pistolagem e mais um cipoal de condutas criminosas, que nem mesmo naqueles filmes americanos se pode ter paralelo, não era de se esperar compromisso com a Justiça."

Oliveira Neto, da 8ª Promotoria de Justiça Criminal de Arapiraca argumentou em sua manifestação porque não iria requerer novamente a custódia de 'Galego da Taquarana'.

"Considerando tais fatos, nem peço a prisão, de novo! Vai dar mais despesas, se for pego, colocando-se, ainda, em risco, a vida dos agentes policiais destacados para a sua captura."

No último parágrafo, o promotor afirmou: "Vamos rezar para que ele seja promovido e desça ao andar de baixo, junto ao seu mentor Lúcifer."