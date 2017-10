Presidente do Banco Central diz que sistema segue capitalizado e líquido

19:03 · 14.10.2017 por Estadão Conteudo

De acordo com Goldfajn, o sistema financeiro brasileiro reagiu bem a crise financeira global e continua a ser capitalizado, provisionado e líquido ( Foto: Divulgação )

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou hoje, durante evento em Washington, nos Estados Unidos, que a "resiliência do sistema bancário contribuiu como amortecedor para a estabilidade geral da economia". O comentário foi feito em resposta a um questionamento a respeito das lições deixadas após dez anos da crise financeira global.

De acordo com Goldfajn, o sistema financeiro brasileiro reagiu bem e continua a ser capitalizado, provisionado e líquido. "O sistema financeiro doméstico experimentou um verdadeiro teste de estresse durante os dois anos de recessão", pontuou Goldfajn.

O presidente do BC afirmou ainda que o Brasil está comprometido com as reformas de Basileia, implementando sua regulação prudencial e supervisão. "Nosso sistema financeiro sólido tem sido fator importante para economia", afirmou.

De acordo com Goldfajn, uma lição relevante da crise financeira global diz respeito à importante ligação entre a flutuação dos ciclos comerciais e as fricções financeiras. "Esta é a razão para que o fomento da estabilidade financeira faça parte do mandato do Banco Central", disse.

Aumento do consumo

O representante do Banco Central alegou que o crescimento do consumo tem sido determinante para economia brasileira. "O declínio rápido da inflação trouxe um acréscimo ao poder de compra da população, ajudando a explicar a recuperação liderada pelo consumo", disse. "Este é um movimento mais sólido que os vistos no passado recente, já que vem de um crescimento permanente de renda e de redução do endividamento das famílias nos últimos anos."

Citando dados recentes, Ilan afirmou ainda que o desemprego também começa a recuar no País. Segundo ele, essa recuperação da economia se deve à reorientação da política econômica. "Não obstante o acréscimo no poder de compra e a recuperação do consumo, a recuperação do investimento é a chave para criar crescimento sustentável no médio e longo prazo", disse Ilan. "Os esforços do governo na infraestrutura e privatização são importantes para o crescimento sustentável."

O presidente do BC afirmou ainda que o Brasil vem realizando importantes reformas microeconômicas, "incluindo a reforma da educação", visando aumentar a produtividade e o crescimento econômico no longo prazo. Ele também voltou a destacar, em um evento público, o sucesso do governo nos leilões de quatro usinas hidrelétricas no fim de setembro.

Recuperação gradual

Ilan afirmou que a perspectiva global tem sido favorável e que a atividade continua no caminho de recuperação gradual, sem pressionar as condições financeiras das economias avançadas.

"O processo de normalização da política monetária em economias avançadas tem sido baseado no gradualismo, na transparência e tem focado em não colocar em risco o crescimento incipiente no mundo", avaliou. "Apesar de episódios ocasionais de volatilidade relacionados a eventos geopolíticos, este ambiente está favorecendo as economias emergentes, que continuam a se beneficiar das menores taxas de juros, do dólar mais fraco e do baixo risco."

Por outro lado, Goldfajn retomou uma ideia presente nas comunicações mais recentes do Banco Central: a de que os países emergentes não devem tomar este desenvolvimento externo benigno como permanente e precisam trabalhar em suas próprias vulnerabilidades. Segundo ele, uma condição mais apertada pode ser menos favorável aos emergentes nos próximos anos.

Goldfajn afirmou ainda que a economia brasileira mostra maior capacidade para absorver contratempos ocasionais na economia global, graças ao robusto balanço de pagamentos, à baixa inflação, às expectativas ancoradas e à perspectiva de recuperação econômica.