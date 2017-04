Prender Lula representaria mudança ilegítima nas regras das eleições, diz Dilma

16:46 · 08.04.2017 por Estadão Conteúdo

"Ele tem de concorrer. Se perder, é da regra do jogo", disse Dilma ( Foto: Reprodução )

A eventual prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva representará uma mudança ilegítima nas regras das eleições de 2018, disse neste sábado, 8, a ex-presidente Dilma Rousseff em palestra na Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Dilma afirmou: "me preocupa muito que prendam o Lula, me preocupa muito que tirem o Lula da parada". "É uma possibilidade concreta (a vitória do petista). Deixa ele concorrer para ver se não ganha", afirmou

Na avaliação da ex-presidente, "vão inventar todos os cenários possíveis" para impedir que o petista dispute a Presidência no próximo ano. No evento "Brazil Conference at Harvard & MIT", promovido por estudantes brasileiros nas duas instituições americanas, Dilma lembrou que Lula lidera as pesquisas de intenção de voto, com 38% das preferências. "Ele tem de concorrer. Se perder, é da regra do jogo."