Políticos repercutem morte do ministro do STF Teori Zavascki

17:35 · 19.01.2017 / atualizado às 20:13 por Estadão Conteúdo / FolhaPress

Eunício Oliveira: "eterno vigilante da Constituição"

Líder da bancada do PMDB no Senado e nome mais cotado para presidir a Casa a partir de fevereiro de 2017, o senador Eunício Oliveira (CE) lamentou a morte do ministro. "Perdemos um magistrado exemplar, eterno vigilante da Constituição, absolutamente coerente com suas convicções. Sua sobriedade fará falta à Nação e à Justiça do Brasil", afirmou Eunício em nota, pedindo conforto aos familiares e amigos.

José Guimarães: "ministro exemplar"

O líder da minoria na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), lamentou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki em acidente aéreo nesta quinta-feira, 19.

Para o petista, o Brasil perde um "ministro exemplar", que "falava nos autos". "O País perde um ministro exemplar. Um homem que era respeitado pela sua postura isenta e republicana de exercício do mandato como membro do STF. Um juiz que falava nos autos. Juiz que usava a toga para promover a Justiça", afirmou Guimarães à reportagem.

José Sarney: "magistrado sério, correto e brilhante"

O ex-presidente José Sarney divulgou nota de pesar. "É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento do Ministro Teori Zavascki, por quem tinha grande admiração. Era um magistrado sério, correto e brilhante. Prestou um grande serviço à magistratura brasileira com sua experiência, e cultura jurídica", escreveu Sarney.

O ex-presidente disse ter conhecido Teori quando ainda era juiz federal e acompanhou sua ascensão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde, segundo Sarney, teve passagem "marcante".

Aécio Neves: "Brasil tem uma grande dívida de reconhecimento e gratidão"

O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), afirmou em nota que o País tem uma grande dívida com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki. "O Brasil tem uma grande dívida de reconhecimento e gratidão com o ministro pela forma equilibrada e responsável com que ele conduziu um dos momentos mais difíceis da história do País", escreveu Aécio, em referência à função do ministro como relator no STF da operação Lava-Jato.

O senador afirmou ainda que Teori ocupou com honra a cadeira da mais alta Corte do Brasil e disse estar profundamente impactado pela tragédia.

André Moura: "um dos servidores mais dedicados"

Líder do governo na Câmara, André Moura (PSC-SE), divulgou nota nas redes sociais onde manifesta pesar pela morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki. "É com consternação que recebo a notícia da morte do ilustre ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, em acidente aéreo na tarde desta quinta-feira (19). O País perde um dos seus melhores e mais dedicados servidores públicos, cuja atuação muito dignificava o Judiciário e os brasileiros. Gostaria de me solidarizar com sua família, amigos e colegas de trabalho", escreveu.

Rubens Bueno: "comando com eficiência e discrição" Em nome da bancada do PPS, o líder Rubens Bueno (PR) divulgou nota lamentando a morte de Teori. "Para os deputados, o País perde muito com o falecimento do magistrado, responsável pela relatoria da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal", declarou. Bueno destacou que Teori "comandava com eficiência e discrição a apuração, na Suprema Corte, dos processos do maior escândalo de corrupção do País". "São ações envolvendo políticos de vários partidos, agentes públicos e empreiteiras no esquema que dilapidou a mais importante empresa pública brasileira, a Petrobras, para desviar recursos públicos". Antônio Imbassahy: "homem muito criterioso" Atual líder do PSDB na Câmara e cotado para assumir a Secretaria de Governo, o deputado Antonio Imbassahy (BA) classificou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, de "tragédia". "Era um homem muito criterioso, um juiz que vinha conduzindo os processos com muita responsabilidade. É uma tragédia", lamentou. O tucano lembrou que o ministro se destacou em sua carreira como um "grande juiz" e lembrou que sua morte interrompe o andamento da Operação Lava Jato até que seja concluído o processo de substituição da vaga aberta na Corte. "Estou perplexo". Rogério Rosso: "referência de magistrado" Líder do PSD na Câmara, deputado Rogério Rosso (DF), afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki era uma referência de magistrado e cidadão de conduta irreparável. O parlamentar evitou, contudo, comentar as consequências do falecimento do ministro para a Operação Lava Jato, da qual Teori era relator na Corte. "É com profundo pesar, tristeza e consternação que recebemos essa inimaginável notícia. O ministro Teori Zavascki era uma referência de magistrado e cidadão de conduta irreparável e que honrava a todos nós brasileiros por seus relevantes e fundamentais servidos prestados em prol da democracia, da Justiça e da Nação", afirmou, por mensagem de celular, Rosso, que é candidato a presidente da Câmara. Para o líder do PSD, "não devemos falar" sobre as consequências da morte de Teori para a Lava Jato. "A hora é de muita tristeza e pesar", disse. Rosso evitou comentar se acredita que o avião do ministro foi alvo de sabotagem. "Um homem público da mais alta relevância para o País faleceu juntamente com outras vítimas. Caberá às autoridades competentes fazer toda a investigação das causas desse terrível acidente", declarou. Carlos Lupi: "figura estratégica, equilibrada, independente" O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, lamentou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki e afirmou ser indispensável uma investigação rigorosa sobre as condições do acidente. "Ele era uma figura estratégica, equilibrada, independente", disse. Lupi avaliou que a morte de Teori significa uma perda para o País. Para ele, no entanto, a Operação Lava Jato não será afetada de forma significativa. "A operação tem vida própria. O ministro era relator do processo, mas uma solução será encontrada." Rodrigo Maia: "postura firme e justa" Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) afirmou ter recebido com "grande impacto e consternação" a morte do ministro Teori Zavascki. Para o parlamentar fluminense, o ministro, que é relator da Operação Lava Jato na Corte, "engrandeceu" o STF com uma postura "firme, discreta e justa". "Sob grande impacto e consternação recebi a informação da morte do ministro Teori Zavascky. O ministro engrandeceu o Supremo Tribunal Federal com uma postura firme, discreta e justa. Neste momento, em nome da Câmara dos Deputados, dirijo meus pensamentos e orações aos familiares e aos milhares de brasileiros que compartilham o sentimento de grande tristeza", afirmou Maia em nota oficial. Renan Calheiros: "tranquilidade na defesa do Poder Judiciário"

O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou que "roga" pelo esclarecimento do acidente que levou à morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki. "Em nome do Congresso Nacional, manifesto minhas condolências à família e rogo pelo rápido esclarecimento das causas desse trágico acidente", afirmou Renan em nota de pesar.

Renan enalteceu o trabalho de Teori e afirmou que o ministro se destacava pela "pela seriedade, brilhantismo e tranquilidade na defesa do Poder Judiciário e de todas as instituições brasileiras". A substituição do ministro Teori Zavascki precisa, necessariamente, ser aprovada pelo Senado Federal. Após indicação do presidente Michel Temer, o nome do novo ministro será avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Dilma Rousseff: "intelectual do Direito, zeloso das leis" Em nota, a ex-presidente Dilma Rousseff disse que "é com imenso pesar que recebo a notícia da trágica morte do ministro Teori Zavascki. Hoje perdemos um grande brasileiro", afirmou. Dilma lembrou que o ministro foi indicado por ela para a vaga no Supremo e destacou que ele "desempenhou esta função com destemor como um homem sério e íntegro." "Como juiz e cidadão, Teori se consagrou como um intelectual do Direito, zeloso das leis e da Justiça. Tive o privilégio de indicá-lo para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), com ampla aprovação do Senado", afirmou a petista, que lamentou a "dor da família e dos amigos, recebam meus sentimentos de pesar e respeito". Lula: "cidadão que honrou a magistratura" O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou pelas redes sociais a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki. "O Brasil perdeu hoje um cidadão que honrou a magistratura em todos os postos que ocupou. Minha solidariedade à família do ministro Teori Zavascki e aos membros do STF", afirmou o ex-presidente. Geraldo Alckmin: "um dos protagonistas da Justiça" Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou que "milhões e milhões" de brasileiros depositavam no ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF) e morto em acidente aéreo na tarde desta quinta-feira, a esperança de um Brasil melhor e mais justo". "O Brasil perde um homem da Justiça, e os brasileiros, um dos protagonistas da Justiça", disse Alckmin. "Teori Zavascki era uma das pessoas mais lúcidas e coerentes do Judiciário. Um humanista, tolerante e atencioso com as pessoas e suas diferentes formas de pensar, era modelo de sobriedade do magistrado", acrescentou. Eliseu Padilha: "laureado e justo Magistrado" O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, usou o Twitter para lamentar a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, vítima de um acidente aéreo. "Teori Zavascki, um dos mais brilhantes ministros do STF, morreu. Os brasileiros perdem um exemplar cidadão e um Magistrado qualificadíssimo", escreveu o ministro do governo Michel Temer. "Com grande tristeza recebi a confirmação da morte do brilhante Ministro Teori Zavascki. Todos nós perdemos um laureado e justo Magistrado", acrescentou. Rui Falcão: "competência técnica, equilíbrio e ética" Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão lamentou "profundamente a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). "Teori Zavascki foi um homem público exemplar, que dedicou sua vida à busca da Justiça. Durante toda sua carreira militou no serviço público. Foi um excepcional professor de Direito e autor de livros fundamentais. Deixará para a posteridade o legado de um magistrado respeitado por sua competência técnica, equilíbrio e ética", escreveu o presidente do PT. Rui Falcão destacou que Teori em sua trajetória, assumiu cargos relevantes na magistratura nacional, "sendo desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), antes de ser empossado no Supremo Tribunal Federal, em 2012, indicado pela presidenta Dilma Rousseff".

