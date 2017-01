Polícia de Roraima encontra mais dois corpos enterrados em penitenciária

17:50 · 07.01.2017 por Folhapress

O governo de Roraima informou que mais dois corpos foram encontrados na Pamc (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo) na tarde deste sábado (7), elevando para 33 o número total de mortos na chacina promovida pela facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Os policiais seguiram indicações precisas de familiares sobre dois corpos que teriam sido enterrados perto da cozinha da penitenciária e os localizaram após uma vistoria.

A localização dos dois corpos expõe uma falha na recontagem dos presos que havia sido feita pela Polícia Militar logo após a chacina, na sexta-feira (6). Em nota divulgada há pouco, o governo estadual reconheceu que "os dois detentos não haviam sido identificados na contagem após a morte de 31 reeducandos".

"A perícia e a Polícia Civil já estão no local para fazer a remoção, para em seguida iniciar o trabalho de identificação e liberação dos cadáveres para a família", diz a nota do governo.

Uma das mulheres que insistia na tese de que havia mais corpos deu várias entrevistas emocionadas à imprensa na frente do IML (Instituto Médico Legal) de Boa Vista afirmando que seu marido, Jaime da Conceição Pereira, 45, havia sido morto, porém seu corpo não teria sido resgatado após o ataque do PCC. Simone negou qualquer ligação de seu marido com o PCC ou outra facção criminosa.

A identidade dos dois mortos ainda é desconhecida. Com isso, o total de mortos em presídios do país na primeira semana de 2017 sobe a 95 -25,6% do total de mortes ocorridas no sistema penitenciário brasileiro em todo o ano de 2016.