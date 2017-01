PMDB oficializa Eunício à presidência do Senado e Renan à liderança

13:02 · 31.01.2017 / atualizado às 15:56 por Estadão Conteúdo

O nome do senador cearense já era dado certo desde o final do ano passado, quando começaram a avançar as articulações para a sucessão do comando da Casa ( Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil )

A bancada do PMDB decidiu, na manhã desta terça-feira, 31, por aclamação, oficializar a candidatura do senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) para a presidência do Senado e escolher o ex-presidente Renan Calheiros (AL) para liderar a bancada na Casa.

Se PMDB vencer com Eunício Oliveira, que é apoiado por partidos do governo e até da oposição, o partido completará 12 anos à frente da casa. Eunício disputa o cargo da presidência até agora contra o senador José Medeiros (PSD-MT).

Post de Eunício no Facebook no dia do anúncio oficial da candidatura ao Senado

Conheça os dois candidatos à presidência

Eunício Oliveira - Favorito para ficar com a vaga, o peemedebista conta com o apoio de seus correligionários – o PMDB tem 19 senadores – e de partidos da base aliada. Tradicionalmente, o partido com a maior bancada da Casa consegue emplacar o presidente.

Líder do PMDB, Eunício é senador desde 2011. Antes, havia sido deputado federal em três legislaturas (de 1999 a 2010). Na Câmara, ele foi líder do PMDB entre 2003 e 2004 e vice-líder do partido em diversas oportunidades. Em 2004, foi ministro das Comunicações, cargo que ocupou até 2005.

José Medeiros - O anúncio da candidatura de José Medeiros foi feito no dia 19 de janeiro, mesmo dia do acidente que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki. Naquele dia, Medeiros chamou mais atenção por uma postagem no Twitter do que pelo anúncio da candidatura. Ele soube, em primeira mão, que Teori poderia estar entre as vítimas do acidente e publicou o seguinte: “Não vou antecipar furo porque não sou jornalista mas o Jornal Nacional hoje trará uma bomba de forte impacto no Brasil, envolvendo STF”.

Medeiros tem uma curta trajetória no Senado. Ele era suplente do então senador Pedro Taques e chegou à Casa depois que o titular venceu a disputa para o governo de Mato Grosso, em 2015. No ano passado, depois que Temer assumiu a Presidência da República, Medeiros se tornou vice-líder do governo na Casa. Entre as comissões que Medeiros participou está a do impeachment de Dilma Rousseff.

Renan: "o novo Sarney" e a reunião pelo nome de Eunício

A reunião ainda continuava por volta das 12h na residência oficial de Renan para que fossem definidos os outros cargos da Mesa Diretora - e as presidências das Comissões. O nome do senador cearense já era dado certo desde o final do ano passado, quando começaram a avançar as articulações para a sucessão do comando da Casa. A eleição para a Mesa Diretora do Senado está prevista para ocorrer nesta quarta-feira, dia 1º, a partir das 16h.

Em relação a Renan, ainda havia uma certa expectativa de ele assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), principal colegiado da Casa e por onde passará a indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) - que irá substituir Teori Zavascki, morto em acidente aéreo no último dia 19.

Em entrevista ao Estadão durante o recesso, Renan ressaltou que ao descer da cadeira de comando Senado iria vestir o figurino de apagador de "incêndios" do governo na Casa.

No Palácio do Planalto, ele é considerado como "novo Sarney" capaz de dialogar tanto com integrantes da base aliada quanto da oposição. Em razão disso, ao assumir a liderança, Renan Calheiros deve manter-se como principal interlocutor do governo dentro do Congresso.

Os integrantes da bancada ainda discutem a indicação para as demais vagas que deverão ficar com o partido. Para a CCJ, o nome cotado é o do senador Raimundo Lira (PB) e para a segunda vice-presidência, Marta Suplicy (SP).