PMDB aprova mudança de nome e volta a se chamar MDB

14:25 · 19.12.2017 / atualizado às 14:48

Com a grande maioria dos votos dos convencionais – 325 favoráveis, 88 contrários e 27 votos em branco – o PMDB decidiu voltar a ser o Movimento Democrático Brasileiro e adotar a sigla MDB. “Atingimos o quórum com louvor”, disse o presidente nacional do MDB, senador Romero Jucá (RR), ao anunciar o resultado da apuração.

A Convenção Nacional Extraordinária foi realizada nesta terça-feira (19), em Brasília, e teve seu ponto máximo na participação do presidente Michel Temer. A alteração da sigla faz parte de uma estratégia para diminuir o desgaste partidário.

O MDB abrigou os opositores do Regime Militar de 1964 ante o poderio governista da Aliança Renovadora Nacional (ARENA). Em 1980, o partido mudou de nome e passou a se chamar PMDB, com o fim do bipartidarismo.