PGR reafirma defesa da prisão em segunda instância

O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no TRF-4, revogou a decisão do plantonista. ( Foto: José Cruz/Agência Brasil )

A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou neste domingo (8), em nota, que está atuando em conjunto com o Ministério Público Federal na 4.ª Região em torno da decisão que mandou soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dando "todo suporte".

"Confirmando a posição da instituição em favor da execução da sentença condenatória após a confirmação pelo Tribunal, esgotando o duplo grau de jurisdição", afirmou a instituição.

Neste domingo, 8, o desembargador Rogério Favreto, de plantão no Tribunal Regional Federal da 4. Região (TRF-4), o Tribunal da Lava Jato, deu habeas corpus e mandou soltar Lula. A medida não foi acatada pelo juiz federal Sérgio Moro, que apontou "incompetência" de Favreto para adotar tal medida.

Depois, o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no TRF-4, revogou a decisão do plantonista, que foi filiado ao PT durante quase 20 anos e assessor na Casa Civil do governo Lula.