PF realiza operação contra esquema de furto e receptação de carga no Ceará e outros 5 estados

08:11 · 17.07.2018 / atualizado às 08:35 por Estadão Conteúdo

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (17), a Operação Transbordo contra um esquema de furto e receptação de cargas e caminhões em diversos estados do Nordeste e Sudeste, incluindo o Ceará. O grupo criminoso investigado, segundo as autoridades, valia-se de falsas comunicações de crimes de roubo, além de adulteração de veículos, golpes em seguradoras e outros delitos.

No Ceará, a PF cumpre um mandado de busca e apreensão e outro de prisão, mais especificamente na cidade de Sobral, no Norte do Estado. Ao todo, são 173 mandados judiciais expedidos pela 17ª Vara Criminal de Maceió (AL), sendo 106 de busca e apreensão, 64 de prisão e três mandados de interdição de empresas envolvidas em receptação de mercadorias.

Motoristas no esquema

O esquema contava com a participação dos motoristas dos caminhões, os quais simulavam terem sido sequestrados por assaltantes, enquanto outros integrantes realizavam a desativação dos dispositivos de segurança do caminhão e a subtração da carga, sendo que ao final o motorista comparecia em um órgão policial para realizar falsa comunicação de crime.

A investigação foi realizada pela Superintendência da Polícia Federal em Alagoas e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante as investigações.

Os mandados estão sendo cumpridos nos Estados de Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco. Estima-se que o esquema tenha causado um prejuízo superior a R$ 8,6 milhões apenas em relação à subtração de cargas e caminhões.