PF monta perímetro de segurança em Curitiba

14:18 · 08.07.2018

A Polícia Federal (PF) isolou a sede da Superintendência de Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está preso desde 7 de abril. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão em janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, a ordem veio do comando estadual para evitar confusão no entorno do local, a exemplo do que ocorreu quando da prisão do ex-presidente. Os agentes, com a ajuda da Polícia Militar, fecharam o acesso ao prédio a um quarteirão da portaria principal.

Na vigília montada por manifestantes pró-Lula, cerca de 200 militantes comemoram a possível soltura do petista e já organizam a recepção.