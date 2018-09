PF encontra US$ 16 milhões com vice-presidente de Guiné Equatorial em Viracopos

21:59 · 15.09.2018 por Estadão Conteúdo

A Polícia Federal abordou a comitiva do vice-presidente da Guiné Equatorial Teodoro Nguema Obiang e encontrou US$ 16 milhões em dinheiro e relógios de luxo.

Segundo fontes ouvidas pelo jornal O Estado de S. Paulo, dentro de maletas em posse na comitiva foi encontrada "vultosa soma de dinheiro em espécie, em diversas moedas" e pertences de "elevado preço".

A abordagem na comitiva foi feita no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). A aeronave B777-200LR desembarcou na cidade paulista com 11 passageiros. Obiang foi recepcionado e por causa das prerrogativas do cargo não foi inspecionado, mas sua equipe passou pelo crivo da Receita Federal.Durante a abordagem, além da elevada quantia em dinheiro em espécie, os policiais encontram várias joias e relógios.