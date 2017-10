PF deflagra 2ª fase de operação que investiga crimes contra a Caixa

16:06 · 11.10.2017 por Folhapress

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (11) a segunda fase da operação Duas Caras, que investiga uma quadrilha que teria se especializado em crimes contra a Caixa Econômica Federal.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e dois de condução coercitiva, em Curitiba, São José dos Pinhais e Colombo, no Paraná.

A operação investiga saques em contas poupança de clientes com grandes saldos, que não apresentavam histórico de retiradas. Um funcionário do banco identificaria essas contas e repassaria os dados ao líder do grupo criminoso, que realizaria retiradas até zerar o dinheiro ou ser descoberto.

Após análise de materiais apreendidos na primeira fase, deflagrada em 15 de setembro, a Polícia Federal identificou novos fatos e suspeitos e representou junto à Justiça Federal pelos novos mandados judiciais.

Na primeira fase, cerca de 150 policiais cumprem 23 mandados de busca e apreensão, 6 de prisão preventiva, 7 de prisão temporária, 6 de sequestro de bens e 1 de suspensão do exercício de função pública, nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Paraíba.

Os suspeitos, que incluem um funcionário ativo do banco, são acusados de crimes como furto e estelionato qualificado, peculato, uso de documento falso, falsificação de documento público e associação criminosa, segundo a PF.

"O funcionário suspeito pesquisava e identificava contas poupança de clientes do banco com grandes saldos e que não apresentava histórico de retiradas, repassando os dados dos clientes ao líder do grupo criminoso investigado", afirmou a Polícia Federal em setembro.