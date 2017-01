PF abre inquérito para investigar acidente que matou ministro da Lava Jato

20:40 · 19.01.2017 / atualizado às 20:49 por Estadão Conteúdo

O chefe da Delegacia de Polícia Federal de Angra dos Reis, Adriano Soares, abriu inquérito para investigar as circunstâncias do acidente aéreo que matou o ministro da Lava Jato, Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), na tarde desta quinta-feira (19).

Uma equipe de Brasília já está se deslocando para o Rio de Janeiro. O grupo é formado por um delegado, peritos e papiloscopistas para atuarem em conjunto em Paraty, local onde a aeronave caiu. Teori ocupava um bimotor que decolou do Campo de Marte, aeroporto situado na zona norte de São Paulo. O avião caiu no mar de Paraty por volta de 13h45. As causas do acidente serão investigadas pela PF.

Circunstâncias

A aeronave decolou do Campo de Marte, aeroporto localizado na capital paulista, às 13h01, e caiu por volta das 13h45, segundo a Marinha. De acordo com informações disponíveis no site da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o Beechcraft C90GT tem capacidade para sete passageiros, além do piloto. É um avião bimotor turboélice fabricado pela Hawker Beechcraft. A aeronave PR-SOM está registrada em nome da Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras Limitada.

LEIA AINDA:

. Cinco corpos são retirados do mar no local onde caiu avião de Teori

. Políticos repercutem morte do ministro do STF Teori Zavascki

. Procuradoria suspende audiências da Odebrecht após morte de Teori

. Perfil: discreto, Teori Zavascki ganhou notoriedade com decisões inéditas no STF

. Aeronave que transportava Zavascki pertencia ao grupo Emiliano

. Substituto de Teori na relatoria da Lava Jato será indicado por Michel Temer

Combate à corrupção

Relator da Lava Jato na Corte, o ministro era o responsável por conduzir os desdobramentos da maior investigação de combate à corrupção no País que envolvem autoridades com foro privilegiado. Teori estava empenhado, nos últimos meses, na análise da delação premiada dos 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht, o mais importante acordo celebrado pela operação até aqui e que aguarda homologação.

Até então, o ministro já havia homologado 24 delações premiadas no âmbito da operação que implicam políticos dos principais partidos do País, da base e da oposição do governo federal. Teori foi ministro do Supremo Tribunal Federal a partir de 29 de novembro de 2012. O ministro foi presidente da 2ª Turma da Corte entre 2014 e 2015.

VÍDEOS: imagens aéreas do local e resgate