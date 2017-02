“Perseguição da Lava-Jato” contribuiu para AVC de Marisa, diz líder do PT

15:08 · 02.02.2017 / atualizado às 15:24

"Evidente que isso levou a uma tensão, a essa situação que nós temos hoje”, afirma líder do PT ( Arquivo )

O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), e líder do partido na Câmara dos Deputados, ligou o acidente vascular cerebral “irreversível” da ex-primeira-dama Marisa Letícia, à perseguição da Operação Lava-Jato ao ex-presidente Lula.

“Temos certeza que contribuiu esse AVC que ela teve toda pressão que sofreu, que a família vem sofrendo”, disse a jornalistas no final da manhã desta quinta (2).

“A tentativa interminável de imputar crimes ao presidente [Lula], a seus familiares. Evidente que isso levou a uma tensão, a essa situação que nós temos hoje”, completou. A Operação Lava-Jato, para Zarattini, é “sem critérios”.

A ex-primeira-dama Marisa Letícia está sem aparelhos desde que os médicos do hospital Sírio-Libanês detectaram na manhã desta quinta, a ausência de atividade cerebral da mulher do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi passada por uma fonte do Instituto Lula.

Lula, inclusive através de redes sociais, anunciou que os órgãos de Marisa serão doados.