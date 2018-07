14:59 · 08.07.2018 por Estadão Conteudo

Apoiadores do ex-presidente brasileiro (2003-2011) Luiz Inácio Lula da Silva fora da sede da Polícia Federal, onde ele ainda é detido em Curitiba, Paraná. ( Foto: FRANKLIN DE FREITAS / AFP )

Em suas contas no Twitter, o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) e o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) reclamaram que o juiz Sérgio Moro não poderia estar se manifestando sobre o habeas corpus (HC) acolhido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) por estar de férias. "Moro de férias não pode despachar documento oficial", escreveu Teixeira.

"Moro está de férias! É impressionante o seu ativismo jurídico. É um militante de toga!", afirmou Lindbergh.

Pimenta escreveu: "Sérgio Moro está de férias, mas não teve vergonha de vestir a camisa de militante político para tentar impedir a libertação de Lula!".

Moro está de férias. Gebran está de férias. Jamais poderiam despachar documentos oficiais nesta condição. Só fazem isso para impedir que Lula se defenda em liberdade, como garante a Constituição que eles violam para defender seus interesses políticos!#LulaLivreJá — Paulo Lula Pimenta (@DeputadoFederal) 8 de julho de 2018

Desembargador de plantão concede HC e determina soltura de Lula; Globo entra em parafuso; Moro, DE FÉRIAS, DECIDE QUE INSTÂNCIA SUPERIOR NÃO TEM AUTORIDADE; o desembargador reforça a decisão; o delegado finge que não é com ele; outro desembargador DE FÉRIAS ANULA A DECISÃO. — Lindbergh LULA Farias (@lindberghfarias) 8 de julho de 2018

Gebran, o relator em férias, que não está no plantão e portanto não tem autoridade para determinar qq ação judicial, em conluio com a PF, quer manter Lula preso! Rompidas as garantias constitucionais e do direito! Todos a Curitiba, todos as ruas! — Gleisi Lula Hoffmann (@gleisi) 8 de julho de 2018

Em post, o blog BR18, do Estadão, traz: "Ou seja, não apenas os deputados Paulo Pimenta, Wadih Damous e Paulo Teixeira escolheram pedir o HC justamente no plantão de um desembargador que já foi membro do PT, mas também em um período onde acreditaram que Moro não se manifestaria por estar descansando".