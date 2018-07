Parlamentares do Acre pedem a Temer intervenção nos moldes do Rio

09:21 · 12.07.2018 / atualizado às 09:29 por Agência Brasil

A Secretaria Estadual de Segurança Pública atribui a situação a uma guerra entre facções criminosas pelo controle do tráfico internacional de drogas ( Foto: Reprodução / Polícia Militar do Acre )

Parlamentares da bancada do Congresso no Acre estiveram na noite desta quarta-feira (11) no Palácio do Planalto para pedir a intervenção federal na segurança pública do estado.

No documento entregue ao presidente Michel Temer e aos ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, o senador Sérgio Petecão (PSD) e os deputados Alan Rick (DEM), Flaviano Melo (MDB), Rocha (PSDB) pediram a intervenção “nos moldes aplicados ao Rio de Janeiro”.

“Viemos pedir socorro. A situação no estado se agravou muito. O que era uma guerra de facções agora está morrendo gente inocente”, disse Petecão. “Vivemos numa área de fronteira, com Peru e Bolívia, que são dois dos maiores produtores de droga do mundo”.

A capital do estado, Rio Branco, vive atualmente uma crise de violência que, no último fim de semana, matou quatro pessoas e deixou 10 feridos. A Secretaria Estadual de Segurança Pública atribuiu a situação a uma guerra entre organizações criminosas pelo controle do tráfico internacional de drogas.