Parlamentares de raízes cearenses disputam liderança da Mesa Diretora do Senado

14:45 · 01.02.2017 / atualizado às 14:46

O senador José Medeiros (PSD), de 46 anos, representa o Estado do Mato Grosso, nasceu no Rio Grande do Norte e tem mãe cearense - Foto: Divulgação / PSD-MT

raízes cearenses. Um deles representa diretamente o Estado do Ceará e outro é filho de cearense e representa o Mato Grosso. A eleição da nova Mesa Diretora do Senado Federal está tendo uma disputa em particular de dois parlamentares com. Um deles representa diretamente o Estado do Ceará e outro é filho de cearense e representa o Mato Grosso.

O favorito na disputa é Eunício Oliveira (PMDB) e deve ter o apoio da maioria dos partidos e parlamentares. Eunício é natural do município de Lavras da Mangabeira e representa o Ceará no Congresso Nacional, tendo sido deputado federal por três mandatos. Ele tem 64 anos.

O adversário dele é o senador José Medeiros (PSD), de 46 anos, que representa o Estado do Mato Grosso. Medeiros é potiguar de nascimento, da cidade de Caicó, Interior do Rio Grande do Norte. A mãe dele, entretanto, é nascida no distrito de Frade, região de Jaguaretama, no Vale do Jaguaribe. O senador disse que após a mudança para o Mato Grosso, a mãe se sentia em casa “porque lá sempre teve muito cearense”, declarou, ao exaltar suas raízes.

Mais cearenses

A senadora por Roraima, Ângela Portela, do Partido dos Trabalhadores, é natural de Coreaú, na Zona Norte do Estado. Já o senador Elmano Férrer, em transferência para o PMDB, que representa o Estado do Piauí, também é cearense e conterrâneo de Eunício Oliveira, natural de Lavras da Mangabeira, cidade que tem dois representantes na Casa.