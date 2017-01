Para Cid Gomes, candidatura de Ciro em 2018 pode ter ajuda de prefeitos

08:48 · 02.01.2017 por Estadão Conteudo

Cid afirmou que, com a candidatura de Ciro, a gestão de Roberto Cláudio será muito visada ( Foto: Arquivo )

O ex-governador do Ceará e ex-Ministro da Educação Cid Gomes (PDT) disse neste domingo, durante a posse do prefeito reeleito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), que as gestões de prefeitos aliados terão papel importante para a candidatura de seu irmão, Ciro Gomes (PDT), à Presidência em 2018.

"Dentre os nomes já postos, penso que ele (Ciro) é o que mais conhece a realidade do País; tem mais experiência, tanto por gestões passadas como ministro quanto pelo que ele tem andado pelo Brasil", avaliou Cid. Segundo ele, a definição da candidatura de Ciro depende apenas do calendário da legislação eleitoral. "Até lá, ele tem de viabilizar apoio popular e alianças com outros partidos", ponderou.

De acordo com Cid, sendo Ciro pré-candidato a presidente, as administrações de Roberto Cláudio, em Fortaleza, e do irmão caçula dos Gomes, Ivo (PDT), empossado também neste domingo prefeito de Sobral, no Norte do Ceará, ajudarão na campanha presidencial. "Claro que ajuda. Se forem fazer uma relação com o Ciro, Roberto e o Ivo serão muito visados", opinou.

Apoiado pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), e pelos irmãos Gomes, Roberto Cláudio foi reeleito prefeito de Fortaleza em segundo turno com 53,57% dos votos válidos. O prefeito terá ampla maioria na Câmara Municipal. A base aliada dele reúne 31 vereadores, ante dez da oposição e outros dois que se declaram independentes.

Ciro não participou da posse de Roberto Cláudio. Ele preferiu prestigiar a cerimônia de posse de seu irmão Ivo, que aconteceu no mesmo horário.