Palácio do Planalto não conta com câmeras de vigilância desde 2009

17:46 · 14.01.2017 por Folhapress

Durante anos "convenientemente" nada foi registrado ( Foto: Oliver Peters/ pixabay )

A assessoria de imprensa do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) afirmou que, desde 2009, quando houve uma reforma no Palácio do Planalto durante o governo Lula, as câmeras internas de segurança do prédio foram retiradas e não recolocadas desde então.

O ministro do GSI, Sérgio Etchegoyen, afirmou em entrevista à revista "Veja" que durante anos "convenientemente" nada foi registrado. Ele, que assumiu o cargo no governo de Michel Temer, declarou que acredita que a retirada foi proposital. Uma licitação está sendo feita para a instalação de novas câmeras de segurança, segundo ele.

Questionado sobre o fato de o Ministério Público Federal ter pedido imagens do local para saber se a presidente Dilma Rousseff havia manobrado para obstruir a Operação Lava Jato, Etchegoyen respondeu: "Mas não tem câmera, então não tem imagem".

Procurado, o Instituto Lula respondeu, por meio da sua assessoria de imprensa, que a agenda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava no Planalto naquele ano de 2009, sempre foi pública e acompanhada pela imprensa. Ressaltou ainda que esse tipo de decisão, sobre câmeras, sempre foi atribuição do GSI.

A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff também afirmou que a responsabilidade pela segurança sempre foi do GSI.