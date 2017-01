Operação da PF amplia pressão para Cunha delatar

08:49 · 14.01.2017 / atualizado às 09:29

Deflagrada nessa sexta-feira (13) pela Polícia Federal, a Operação Cui Bono? ampliou a pressão para que o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB) faça um acordo de delação premiada. Com informações da Folha de S. Paulo.

A operação só foi possível devido ao conteúdo de mensagens apreendidas em um antigo celular do deputado cassado em que havia uma conversa com o ex-ministro da gestão Michel Temer, Geddel Vieira Lima (PMDB), braço direito do presidente.

As tratativas entre os peemedebistas indicavam a possível obtenção de vantagens indevidas pelos investigados em troca da liberação para grandes empresas de créditos junto à Caixa Econômica Federal, o que pode indicar a prática dos crimes de corrupção, quadrilha e lavagem de dinheiro. Geddel à época era vice-presidente de Pessoa Jurídica do banco.

Nos bastidores, chegou-se à conclusão de que o teor das conversas divulgadas pela PF reforça a tese de que Cunha tem informações explosivas sobre negociatas que podem implicar grandes empresários, o governo Temer e o Congresso Nacional.

Pessoas próximas ao ex-deputado não acreditam que ele tenha deixado informações tão importantes por simples descuido em um celular desativado, pois ele sempre foi estrategista. Por isso, há quem acredite que ele deixou as "pistas" para ampliar a necessidade de elucidar aos investigadores questões que dizem respeito à Lava Jato.

Políticos acreditam que, por causa de a PF ter esses detalhes em mão, Cunha vai se apressar para firmar um acordo de delação premiada para não ser carta fora do baralho e acabar amargando uma longa condenação pela Justiça.

Antigos aliados do peemedebista, dizem que, diante do cenário, Cunha pode levar adiante as ameaças que fez pouco antes de perder o mandato na Câmara e ser preso, em outubro. Um parlamentar disse que, se "ele fizer o que disse que ia fazer, vai sobrar pouco da República". As mensagens apreendidas trouxeram para o foco pelo menos três setores: o de frigoríficos, concessionárias de rodovias e imobiliário.

Veja alguns dos diálogos apreendidos pela PF:

5.abr.2015

Lucky (Funaro) e Gordon Gekko (Cleto)

Referência: Henrique Constantino, acionista e um dos responsáveis pelo grupo BRVias

Lucky: Se viu um email que o henrique te passou ai do ponte dele

Me faz um favor liga p Geddel e vê em qual email ele quer que vc passe isso ou pra quem vc entrega que se ele nao resolver vou fuder ele no Michel

Esse porco é um folgado do caralho

Gordon Gekko: Nao. O cel dele nao atende. Mandei sms.

Texto abaixo: "Geddel, o henrique constantino mandou para o meu e o seu email caixa, uma reclamação que não esta conseguindo contato com sua equipe para falar sobre o empréstimo ponte do financiamento de 300mm [milhões] que ele pegou com FIFGTS

para BRVias. Pediu um encaminhamento o mais breve possível. Abraco e bom feriado. Obrigado"

30.jul.2012

Geddel e Cunha

Referência: Marfrig

Geddel: Voto Mafrig [sic] sera aprovado hj em eletrônica

Cunha: Ok

Geddel: Está em votação eletrônica no CD [Conselho Deliberativo] duas operações da Mafrig [...] Pareceres sem impedimento. Opinião de voto: favorável. Ja foi,Agora ' c vc [entendido como "Já foi, agora é com você"]

23.ago.2012

Geddel e Cunha

Referência: Marfrig

Cunha: Terça que vem ou quarta pode almoçar e jantar com o dono da Marfrig?

Geddel: Se vc acha importante, marque. Prefiro jantar na terça

19.set.2012

Geddel e Cunha

Referência: Seara

Cunha: Agora lembra que tem Seara

Geddel: Vou passar lá para tratar desse assunto, o malandro quer da volta [segundo a PF, não foi identificado o setor a que Geddel se referia]

Cunha: Tá 6 lá

23.ago.2012

Geddel e Cunha

Referência: J&F

Geddel: J e F voto esta pronto para pauta, porém surgiu pendência junto ao FGTS, que segundo Dijur impede assinatura. Fala p regularizar la

Cunha: Ok

23.ago.2012

Geddel e Cunha

Referência: J&F

Cunha: J f nao resolveu?

Geddel: Ta resolvido Ta na pauta do CD de terça Vc ta pensando que eu sou esses Ministros q vc indicou? Abs

Cunha: Ok rsrsrs

4.set..2012

Geddel e Cunha

Referência: J&F

Geddel: J e F Aprovado

Cunha: Ok