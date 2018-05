Nove pessoas morrem em acidente com carro e ônibus que levava pacientes no Paraná

12:02 · 05.05.2018 por Folhapress

Nove pessoas morreram em um acidente que envolveu um ônibus e um carro na BR-373, na altura do município de Candói, no sul do Paraná, por volta das 3h deste sábado (5).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do estado, um automóvel Volkswagen Santana invadiu a faixa contrária, possivelmente para fazer uma ultrapassagem indevida, e colidiu frontalmente com um ônibus contratado por um consórcio de saúde da região de Realeza.

Sete passageiros do ônibus, que transportava pacientes, morreram e cerca de 30 ficaram feridos. Os sobreviventes foram encaminhados para o Hospital Santa Clara de Candói e hospitais das cidades de Guarapuava e Coronel Vivida.

O motorista e um passageiro do Santana também morreram. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal em Guarapuava. Equipes da PRF-PR trabalham na manhã deste sábado para retirar os veículos do local.