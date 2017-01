Nova testemunha do caso Eduardo Campos pode mudar rumo de investigações

09:06 · 20.01.2017

Antônio Campos pediu a inserção do "fato novo" no inquérito ( Reuters )

O irmão do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos (PSB), o advogado Antônio Campos divulgou em uma rede social nessa quinta-feira (19) que uma nova testemunha pode mudar os rumos da investigação sobre o acidente aéreo que vitimou o político. Com informações do Diário de Pernambuco.

O advogado afirmou que arrolou mais uma testemunha para ser ouvida através de um Procedimento Administrativo em atenção à Procuradoria da República em Santos. O requerimento foi feito em pedido de urgência. Antônio Campos pediu a inserção do "fato novo" no inquérito que apura a morte do ex-governador.

"Num país em que líderes e autoridades morrem de forma misteriosa em acidentes aéreos e ainda impactado pela morte do ministro Teori, resolvi revelar esse fato novo e reafirmar que esse caso de Eduardo Campos precisa ser aprofundado e é mais um caso que não pode ficar impune. Não descansarei enquanto não forem esclarecidos os fatos, independentemente de eventuais riscos que posso correr", publicou o advogado.