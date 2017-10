No dia de Nossa Senhora Aparecida, Temer diz que roga a Deus por dias melhores

09:57 · 12.10.2017 / atualizado às 10:01

O presidente Michel Temer divulgou nas redes sociais um vídeo por conta da celebração do dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, comemorado nesta quinta (12). Na mensagem, além de narrar parte da história da santa, Temer diz que roga a Deus por dias melhores. "Olhemos para o futuro com fé e esperança; façamos nossa parte. Logo virão resultados de paz e progresso para todo o povo brasileiro", diz o presidente. "Eu e minha família nos unimos aos romeiros, aos devotos e devotas de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogando a Deus por dias melhoras para todas as famílias do Brasil", completou.

Na semana passada, em passagem por Belém (PA), após fazer acenos à Igreja católica, ao participar de cerimônia de assinatura do protocolo de intenções para destinar à Arquidiocese de Belém uma área de 10,8 mil metros quadrados, o presidente e ministros que estavam em sua comitiva tiveram uma parada fora da agenda para fazer uma visita ao Templo Central da Assembleia de Deus.

No vídeo, Temer explica a história de Nossa Senhora e diz que o terceiro centenário do encontro da imagem de Nossa Senhora nas águas do rio Paraíba, faz da data de hoje um momento especial. "Eu quero deixar o registro de meu respeito e apreço por todos os devotos e devotas da mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, e sob a indicação de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, recebe, há exatos 300 anos, o carinho e o amor de tantas gerações de brasileiros e brasileiras", diz o presidente.

"Hoje, em todo o Brasil, milhares de fiéis, prestam sua homenagem a Nossa Senhora. Por meio de orações, em peregrinações e em tantos outros gestos de devoção, mostram a força da fé e dão vida ao espírito de paz, solidariedade e concórdia que nos inspira como sociedade e como país", comenta.

Temer diz ainda que o encontro da imagem poderia ter sido ignorado "pelos humildes pescadores que, em lugar de peixes, se depararam na rede com a pequenina e escura imagem de barro quebrada, sem valor material, à qual faltava a cabeça". "Aqueles homens simples acreditaram haver recebido um sinal, insistiram numa pesca que parecia infrutífera e terminaram por encontrar a cabeça da imagem. Em seguida, veio o que entenderam como resposta divina, e a sua fé a sua perseverança: uma pesca abundante. O trabalho, mesmo o mais humilde, tem uma dimensão sagrada", afirma Temer.

Citando trecho o livro Hebreus, da Bíblia, Temer disse que "a fé ensina Hebreus 11, era uma das tantas passagens inspiradoras do texto sagrado 'é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados'".

O presidente diz ainda que o episódio "simboliza a própria história dos muitos brasileiros e brasileiras que jamais perderam a esperança e que, vencendo todas as dificuldades, acreditam e constroem um futuro melhor para si mesmos, suas famílias e para todo o Brasil".