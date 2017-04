Mulher de Stênio Garcia sai do coma, mas permanece sedada

19:24 · 08.04.2017 / atualizado às 19:40 por FolhaPress

Marilene Saad, mulher de Stênio Garcia, se emociona durante a visita do marido

A mulher do ator Stênio Garcia, Marilene Saade, 48, que saiu do coma nesta sexta-feira (7) apresenta melhoras, mas continua sem previsão de alta.Internada deste 29 de março para uma cirurgia de retirada do útero no Centro de Tratamento Intensivo da Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio, Marilene sofreu complicações após a operação e entrou em coma.

Segundo o irmão da atriz, Roberto Saade, a mulher do ator Stênio Garcia saiu do coma, mas por conta de uma crise nervosa voltou a ser sedada levemente."Ela acordou e pediu para ver o pai, Jamil, e o marido, Stênio. Se emocionou com o encontro e acabou ficando muito agitada", diz o irmão. Por conta da agitação, as visitas para Marilene foram proibidas pelos médicos.

Na segunda (27), Stênio Garcia havia sido internado no mesmo hospital por ter fraturado duas costelas. Ele já teve alta e está em casa.