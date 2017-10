MPF acusa Sérgio Cabral por propina de R$ 33 milhões

09:13 · 11.10.2017 / atualizado às 09:23 por Estadão Conteúdo

Sérgio Cabral teria recebido US$ 10,4 milhões, cerca de R$ 33 milhões, em propina ( Foto: Agência Brasil )

O Ministério Público Federal no Rio apresentou nova denúncia contra o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) pelo suposto recebimento de US$ 10,4 milhões, cerca de R$ 33 milhões, em propina.

Além de Cabral, preso desde novembro de 2016, a Procuradoria da República acusa o empresário Arthur Cesar de Meneses Soares Filho, conhecido como "Rei Arthur", e mais cinco.

"Rei Arthur" é acusado de fazer os pagamentos a Cabral em troca de benefícios do ex-governador em contratos de sua empresa.

A reportagem não localizou as defesas de Cabral nem de Arthur Soares Filho.