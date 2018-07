Movimento de apoio a Lula diz que não reconhece decisão de Gebran

16:01 · 08.07.2018

Apoiadores do ex-presidente brasileiro (2003-2011) Luiz Inácio Lula da Silva demonstram fora da Polícia Federal, onde ele ainda é detido em Curitiba, Paraná, Brasil, em 8 de julho de 2018. ( Foto: Franklin de Freitas / AFP )

Os integrantes do movimento de apoio ao ex-presidente Lula afirmam que não reconhecem a decisão do relator da Lava Jato no TRF-4, João Pedro Gebran Neto, que suspendeu a soltura do petista.

Para o diretor de comunicação nacional da CUT, é inadmissível que dois juízes de férias, Gebran e Moro, não libertem Lula.

Apesar da decisão contrária ao ex-presidente, o grupo deverá manter o ato.

LEIA MAIS

> PF monta perímetro de segurança em Curitiba

> Assessoria confirma férias de Moro e diz que ele entendeu como possível despachar

> Decisão sobre soltura de Lula não revoga sua inegibilidade, diz analista

A reportagem presenciou um aumento considerável de carros policiais no entorno da manifestação.

Houve trocas de xingamentos e provocações entre moradores e manifestantes. Até o momento, porém, nenhum incidente violento foi registrado.