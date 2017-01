Motim em Alcaçuz chega ao sétimo dia e presos voltam ao teto de pavilhões

12:38 · 20.01.2017 por Estadão Conteudo

Alguns dos presos já ocupam o teto das estruturas ainda com as bandeiras hasteadas ( Foto: AFP )

A Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, na Grande Natal, chegou, nesta sexta-feira (20), ao seu sétimo dia de rebelião. Pela manhã, o clima era de relativa tranquilidade, apesar da circulação livre dos detentos pelos pavilhões, alguns deles ocupando o teto das estruturas ainda com as bandeiras hasteadas.

O motim foi retomado após a saída da maior parte dos policiais de batalhões de operações especiais, que haviam entrado no local no fim da tarde desta quinta-feira (19). Com o término da operação, os pavilhões das unidades prisionais voltaram a ser controlados pelos detentos.

Ataques

Durante a madrugada, houve novos ataques a ônibus na capital potiguar. Uma garagem voltou a ser invadida na zona norte de Natal e mais dois veículos foram queimados. Mais de 20 coletivos já viraram alvo de criminosos em ações que a polícia acredita que estejam ligadas à rebelião em Alcaçuz.

As empresas de ônibus decidiram dispensar seus funcionários e suspenderam a circulação das linhas municipais, causando transtornos a cerca de 400 mil passageiros que dependem do serviço.