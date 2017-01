Morte de Teori é recebida com perplexidade no meio jurídico

18:18 · 19.01.2017 / atualizado às 20:19 por Folhapress/ Estadão Conteúdo

Rodrigo Janot e Cardozo lamentam morte de ministro do STF ( Foto: Arquivo )

A notícia do acidente que vitimou o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF) foi recebida com perplexidade no meio jurídico. "Lamentável. Um grande juiz, um sujeito extraordinário", disse o ex-ministro do STF Nelson Jobin, um dos mais próximos a Teori.

José Eduardo Cardozo

O ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, que trabalhou pela indicação de Teori ao Supremo, recebeu a notícia em viagem à Espanha. "É um grande jurista e uma das pessoas mais equilibradas que conheci ao longo da minha vida. Competente, sério e imparcial", disse Cardozo.

Rodrigo Janot

Por meio de nota, o procurado-geral da República, Rodrigo, Janot afirmou que Teori "não hesitou em adotar medidas inéditas" para a Suprema Corte, a pedido do Ministério Público Federal.

"É inegável e inquestionável a grande contribuição que o ministro Teori Zavascki deu ao Estado Democrático de Direito Brasileiro a partir da sua atuação como magistrado", escreveu o procurador-geral. Segundo Janot, Teori "honrou o papel de magistrado ao atuar de forma ética, honrada, isenta, discreta e extremamente técnica durante toda a sua carreira".

O procurador-geral cancelou todos os compromissos que tinha na Suíça, inclusive uma reunião com o procurador-geral Michael Lauber, para retornar ao Brasil. Ele deve desembarcar nesta sexta-feira, 20, em Brasília no fim do dia. Visivelmente consternado, o procurador não quis falar sobre o acidente. A PGR vai decretar luto oficial. Na Suíça, Janot iria tratar da ampliação da Lava Jato.

Sigmaringa Seixas

Amigo pessoal do ministro, o advogado Sigmaringa Seixas, ex-deputado federal pelo PT, também trabalhou pela indicação de Teori à mais alta corte do País. Sigmaringa atendeu ao telefonema da reportagem, mas não conseguiu falar do amigo por conta da emoção.

Celso Vilardi

Celso Vilardi, advogado que atuou nos acordos de delação da Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez, na Lava-Jato, declarou que "o Supremo perde um de seus melhores ministros; um homem vocacionado e entregue ao trabalho. Embora discreto, foi um dos grandes personagens da Lava-Jato".

Pierpaolo Bottini

A postura sóbria de Teori foi o que chamou a atenção do advogado Pierpaolo Bottini, que atua na Lava-Jato e é professor da Faculdade de Direito da USP. "Teori era um foco de racionalidade e bom senso, um juiz na verdadeira acepção da palavra. O julgador ideal para os tormentosos casos dos quais cuidava. Imparcial e discreto, falava nos autos e não na televisão, atributo essencial de um magistrado. Fará muita falta nesses tempos tormentosos".

Cristiano Zanin Martins

Cristiano Zanin Martins, advogado do ex-presidente Lula, enviou nota dizendo que "é uma grande perda para o País, pois o ministro Teori se distinguia pela observância da legalidade, pela serenidade e discrição e pela imparcialidade. Deixa um legado doutrinário de peso e decisões com enorme densidade jurídica".

José Roberto Batochio

José Roberto Batochio, que também defende Lula e o ex-ministro Antonio Palocci, disse que e Teori era "um magistrado equilibrado, justo, comprometido com os superiores interesses da Justiça. Um cidadão virtuoso e um paradigma. Essa é uma perda incomensurável".

Antônio Carlos de Almeida Castro

Para Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, advogado do senador Romero Jucá e do ex-ministro Edison Lobão, "Teori foi um homem seríssimo, era o homem certo num processo dificílimo por causa de certas arbitrariedades. Ele não se preocupava com a mídia, não sentia a pressão. É realmente uma perda porque ele era um juiz de verdade".

Alberto Toron

Alberto Toron, advogado, declarou que "Teori era um juiz sério e competente. Sabia o que falava e só falava o que sabia. Era um juiz à moda antiga, só falava nos autos e nas sessões de julgamento. No processo penal revelou-se um juiz preocupado com as garantias dos acusados e intransigente com elas. É uma perda para a cidadania."

Carlos Velloso

O ex-ministro do STF Carlos Velloso afirmou que o presidente Michel Temer terá uma "responsabilidade muito grande" em escolher o sucessor do ministro Teori Zavascki. Isto porque o substituto de Teori "herdará" todas as ações da Operação Lava-Jato na Corte. Segundo Velloso, as ações ficarão "aguardando" o sucessor ser designado pelo presidente, exceto em casos urgentes, que poderiam ser analisados por um dos outros dez ministros.

"Teori era um grande juiz. Um ministro do Supremo tem que ter certas características, uma delas é o recato, e Teori era uma pessoa ideal, recatado, discreto, alheio aos holofotes, então eu acho que realmente o presidente Temer vai ter uma grande responsabilidade em encontrar um sucessor à altura de Teori. Ele era um homem preparado, de conduta ilibada. Um grande ministro precisa ser sucedido por um grande ministro. E esse sucessor vai herdar todas essas ações da Lava-Jato", disse Velloso.

Sérgio Moro O juiz federal Sérgio Moro, que virou símbolo da Operação Lava Jato, afirmou que o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, morto nesta quinta-feira, foi 'um herói'. Teori, que era relator da Lava Jato na Corte máxima, estava em um bimotor que caiu no litoral do Rio. Outras duas pessoas morreram no acidente. "Tive notícias do falecimento do ministro Teori Zavascki em acidente aéreo. Estou perplexo. Minhas condolências à família. O ministro Teori Zavascki foi um grande magistrado e um herói brasileiro. Exemplo para todos os juízes, promotores e advogados deste País. Sem ele, não teria havido Operação Lava Jato. Espero que seu legado de serenidade, seriedade e firmeza na aplicação da lei, independente dos interesses envolvidos, ainda que poderosos, não seja esquecido", afirmou Moro. Luís Roberto Barroso Para o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), a morte do também ministro da Corte, Teori Zavascki, é uma perda para o País. "O Tribunal perde um juiz especialmente vocacionado. E o País perde um grande homem. Somos todos vítimas de uma trapaça da sorte", afirmou Barroso em nota divulgada nesta tarde após a confirmação da morte de Teori devido a um acidente de avião que levava o magistrado de São Paulo a Paraty. "Teori era um homem íntegro, preparado e trabalhador. Perco um amigo querido, que eu recebia em casa com frequência", afirmou Barroso em nota. Gilmar Mendes O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de férias em Lisboa, disse que não tem "a menor condição de falar" sobre a morte de Teori Zavascki. "Ele não era apenas um colega. Eu era amigo dele. Muito, muito. Não tenho condições de falar", disse o ministro ao Broadcast, tentando conter o choro. Gilmar Mendes confirmou que voltará na sexta-feira, 20, ao Brasil. Além do STF, Teori fazia parte do quadro do TSE na condição de juiz substituto. Ele estava no segundo biênio no Tribunal Superior Eleitoral.

LEIA AINDA:

. Cinco corpos são retirados do mar no local onde caiu avião de Teori

. Procuradoria suspende audiências da Odebrecht após morte de Teori

. Perfil: discreto, Teori Zavascki ganhou notoriedade com decisões inéditas no STF

. Aeronave que transportava Zavascki pertencia ao grupo Emiliano

. Substituto de Teori na relatoria da Lava Jato será indicado por Michel Temer

. Políticos repercutem morte do ministro do STF Teori Zavascki