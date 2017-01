Morre Russo, ex-assistente de palco da Globo, aos 85 anos

17:05 · 28.01.2017 / atualizado às 17:07

Russo com a neta Bruna Bergamini. (Foto: Reprodução/Instagram)

Antônio Pedro de Souza, mais conhecido apenas por Russo, morreu na manhã deste sábado, aos 85 anos.

Russo trabalhou como assistente de palco da emissora Globo durante 46 anos, em programas como Chacrinha, Faustão, Luciano Hulk, Xuxa e Angélica, e estava internado desde o dia 22 de janeiro no Hospital Mario Leoni por causa de pneumonia e embolia pulmonar

Em sua conta no Instagram, a neta Bruna Bergamini homenageou o avô. "E é desse jeitinho que vamos guardar você no coração, com todo aquele carinho e amor que você nos dava é impossível sentir alguma coisa ruim com a sua perda, pois você não foi só pai, avô, tio, pra nós você foi um anjo, um anjinho lindo pra se guardar com muito carinho. Você se foi e eu nem sei como agir sabendo que nunca mais terei os seus beijos, mas agradeço a Deus pela sua longa vida a nosso lado, agradeço a Deus pois sei que ele tá cuidando neste momento de você, e obrigado vovô por todas vezes que você não deixou ninguém ficar triste ao seu lado sempre contagiando a todos com a sua alegria. Queríamos muito ter você conosco pra SEMPRE, mas todos nesse mundo tem a sua hora e essa foi a sua. Vai com Deus meu velhinho! E ah da um beijinho em nosso outro anjinho que já esta aí em cima. Não digo um Adeus mas sim um até breve porque sei que um dia vamos nos reencontrar", escreveu no post.

