Moro dispensa filho de Lula de prestar depoimento como testemunha

23:00 · 27.04.2018 por Agência Brasil

De acordo com o Código de Processo Penal (CPP), o depoimento de parentes de réus pode ser dispensado ( Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

O juiz federal Sérgio Moro aceitou nesta sexta-feira (27) pedido feito por um dos filhos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fábio Luís Lula da Silva, para ser dispensado de prestar depoimento na ação penal que trata dos supostos pagamentos de vantagens indevidas na reforma de um sítio frequentado pela família de Lula em Atibaia (SP).

Fábio foi arrolado como testemunha de defesa do empresário Fernando Bittar, proprietário do sítio. De acordo com o Código de Processo Penal (CPP), o depoimento de parentes de réus pode ser dispensado.

Lula está preso desde o último sábado (7), na sede da Polícia Federal em Curitiba, devido a outro processo, o do tríplex do Guarujá (SP). Ele cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão, a que foi condenado pelo Tribunal Federal de Recursos da 4ª Regão (TRF4), por corrupção e lavagem de dinheiro.