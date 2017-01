Ministro do STF e relator da Lava Jato, Teori Zavascki morre em acidente aéreo

16:20 · 19.01.2017 / atualizado às 20:43

Bimotor decolou às 13h01 de Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Paraty (RJ), com quatro pessoas a bordo. ( WIKIPEDIA/COMMONS )

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator da Operação Lava Jato na corte, Teori Zavascki, faleceu nesta quinta-feira (19), após o avião em que estava cair em Paraty (RJ). O piloto da aeronave, modelo BE9L King Air, transportava quatro passageiros e saiu do Campo de Marte, em São Paulo, às 13h01.

A confirmação de que Teori estava no avião e, posteriormente, a morte do ministro foi confirmada pelo filho Francisco Prehn Zavascki através das redes sociais.

Logo após a confirmação do acidente, o próprio STF informou que o ministro estava na lista de passageiros do voo. Inicialmente, não havia confirmação de que Teori estivesse realmente a bordo, mas o filho do ministro garantiu que o pai estava a bordo. "Por favor, rezem por um milagre", chegou a pedir, por meio de suas redes sociais.

Primeiras informações após acidente com aeronave

As primeiras informações sobre o acidente apontavam que a queda teria provocado a morte de três passageiros, mas que haveria um sobrevivente. Entretanto, por volta das 17h, foi confirmada a morte de 5 pessoas.

A aeronave, prefixo PR-SOM, havia saído do Campo de Marte (SP) com destino a Paraty (RJ). Segundo a Infraero e Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), ela pertence à Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras, dona do hotel Emiliano.

A informação sobre o acidente chegou à Aeronáutica a partir do Corpo de Bombeiros do Rio. O braço regional do Cenipa no Rio enviou uma equipe à região. Devido a intensas chuvas que caem na região, segundo a Aeronáutica, a equipe teve que se deslocar de carro.

VÍDEOS: imagens aéreas do local e resgate

FOTOS: imagens postadas nas redes sociais mostra resgate