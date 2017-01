Ministério do Trabalho fará convênio com Judiciário para qualificar 15 mil presos

12:22 · 18.01.2017 / atualizado às 13:38 por Estadão Conteudo

Ronaldo Nogueira disse que foi montado um grupo de trabalho para formatar o planejamento de atuação

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, informou nesta quarta-feira (18) que o ministério fechará um convênio com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a qualificação profissional de até 15 mil presos, com um investimento de R$ 30 milhões, recursos já previstos na Pasta. O anúncio oficial deve ser feito até o dia 10 de fevereiro e atuação começar ainda no primeiro semestre deste ano, segundo o ministro.

Após reunião na manhã desta quarta-feira com a presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, Ronaldo Nogueira disse que foi montado um grupo de trabalho com integrantes do ministério do Trabalho, da Justiça e do CNJ para formatar o planejamento de atuação.

A ação de qualificação profissional será feita dentro do programa Começar de Novo, criado pelo CNJ em 2009, do qual o governo federal já era parceiro. Quais serão os cursos e quais serão os presídios escolhidos para a oferta é algo que ainda será definido. Segundo o ministro, o pedido partiu do presidente Michel Temer.