Michel Temer desiste de ir à abertura do Congresso

10:35 · 02.02.2017 por Estadão Conteúdo

A presença do presidente havia sido confirmada em sua agenda oficial. ( FOTO: Arquivo )

O presidente Michel Temer desistiu de ir à abertura dos trabalhos do Congresso na tarde de desta quinta-feira (2) e será representado pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.

O compromisso chegou a constar na agenda oficial do presidente. A mensagem de Padilha, segundo fontes, deve ter um foco na economia e no apelo aos parlamentares para que o governo siga conseguindo aprovar as medidas consideradas fundamentais para a retomada do crescimento.

Temer costumava ir ao Congresso representando a então presidente Dilma Rousseff, que era bastante criticada pela falta de diálogo com parlamentares.